Oifigich riaghaltais fo chasaid taobhachd

Image copyright Getty Images Image caption Tha e coltach gu bheil 20 millean tunna de cheilp ann an uisgeachan na h-alba.

Tha a' chompanaidh, Marine Biopolymers Earranta, a' sireadh cead suas ri 30,000 tunna de cheilp a bhuain far a' chosta an iar.

Chan ann gun chonnspaid a tha an cuid phlanaichean le luchd-glèidhteachais agus iasgairean ag ràdh gun dèan an dòigh san dèanadh iad seo cron air àrainneachd maoraich agus èisg.

Tha a' chompanaidh a' moladh innleanan mòra a chleachdadh a bhiodh a' reubadh na feamad bho ghrunn na mara.

Thathar a' cur às leth oifigich Riaghaltas na h-Alba a tha a' measadh an iarrtais aca gu bheil iad a' taobhadh riutha.

Èisteachd

Sheall iarrtas a rinneadh fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh gun do dh' innis àrd oifigeach aig Buidheann Mara na h-Alba do Marine Biopolymers gun robh iad airson taic a thoirt do leithid a dh' obair airson obraichean a chruthachadh ann an sgìrean dùthchail.

Tha BPA na Gàidhealtachd 's nan Eilean airson a' Phàrtaidh Uaine, Iain Finnie, ag ràdh gu bheil e a' dèanamh dragh dha nach fhaigh luchd-glèidhteachais èisteachd cheart.

Thuirt fear-labhairt Riaghaltas na h-Alba gum biodh Buidheann Mara na h-Alba a' toirt feairt air a h-uile beachd a gheibh iad air gach iarrtas agus gum biodh measadh air buaidh na h-àrainneachd air a dhèanamh ann an dòigh chothromach.