Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba an-dràsta a' tabhainn chothrom airson obair a dheanamh dhaibh gu saor-thoileach. Tha am prògram do dhaoine aig a bheil ùidh ann an cànan agus cultar na Gàidhlig, ach chan fheum an cànan a bhith aca. Bidh e an toiseach ri fhaotainn aig Taigh Arnol ann an Leòdhas agus aig Caisteal Dhun Staithinis faisg air an Òban. Le barrachd seo Andreas Wolff.