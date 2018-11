Tha companaidh ann an Leodhas a' coimhead ris an àireamh do luchd-obrach a tha aca a dhùblachadh sna bliadhnachan ri thighinn.

Tha Companaidh Feamad Innse Galll an-dràsta a' togail factaraidh ùir, a bheir dhaibh an cothrom gluasad gu ìre-obrach ùr.