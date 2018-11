Fear fo chasaid Dhrogaichean an Inbhir Nis

Tha dùil gun nochd fireannach sa chùirt ann an Inbhir Nis Diardaoin co-cheangailte ri mar a chaidh drugaichean fhaighinn sa bhaile an t-seachdain seo.

Dh'innis na Poilis gun d'fhuair iad heroin is cocain luach £80,000 aig Stèisean Rèile Inbhir Nis Dimàirt.

Chaidh casaidean a chur as leth fireannaich, aois 24, ann an co-cheangal ris a' chùis, is tha dùil gun nochd e ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis Diardaoin.

Thuirt an Detective Sàirdseant Sam McLaughlan bho Phoileas Alba gu bheil iad ag amas air feadhainn a tha a' reic dhrugaichean ann an coimhearsnachdan air a' Ghàidhealtachd.

Dh'iarr e air duine sam bith le fiosrachadh no draghan mu dhrugaichean fios a chur air na Poilis.