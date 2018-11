Tha Cùirt an Fhearainn air cead a thoirt do chroitear ann an Loch Carrann a' chroit aige a cheannach an aghaidh toil an uachdarain.

Ach tha an t-uachdaran sin, Mark Pattinson, an impis tagradh a thogail an aghaidh breith na cùirteach, 's esan a' cumail a-mach gun robh easbhaidh anns a' phròiseas.