'S e Seachdain Leabhraichean na h-Alba a th' ann agus 's e Reubaltachd cuspair na bliadhna-sa.

B'e na Seumasaich a bh' air inntinn an t-sluaigh ann an Inbhir Nis n-raoir aig an tachartas "Rebels Then, Rebels Now" far an do tharraing daoine air an eisimpleir acasan gus faighneachd dè dha-rìribh a th' ann an reubaltachd.

Tha Niall Bartlett ag aithris.