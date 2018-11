Tha mì-chinnt am measg thuathanach 's chroitearan mun t-seòrsa taic subsadaidh a gheibh iad às dèidh Bhrexit.

Tha Aonadh Naiseanta nan Tuathanach (NFUS) air molaidhean a chruthachadh airson siostam ùr de thaic-airgid agus iad a' trusadh bheachdan mun deidhinn an dràsta air feadh na dùthcha.

Tha an NFU airson is gum bi e stèidhichte sa chiad àite air an obair is chan ann air meudachd an fhearainn.