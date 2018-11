Fiolm ga chlaradh ann an Uibhist

Tha coltas ann gu bheil eaconomaidh Uibhist air a bhith a' faighinn buannachd thar nan seachdainnean mu dheireadh - àm as àbhaist a bhith sàmhach - 's criutha air a bhith a' clàradh fiolm san sgìre.

'S e "Limbo" a th'air an fhiolm - sgeulachd mu fhogarraich à Siria agus thèid fhoillseachadh as t-fhoghair an ath-bhliadhna.

Bha sgioba de sheachdad an sàs, le cothroman obrach do mhuinntir an àite cuideachd.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill..