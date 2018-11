Thèid fiolm ùr Gàidhlig a shealltainn 'son a' chiad uair an t-seachdain seo ann an Halafacs ann an Alba Nuadh.

Tha 'Slighe Agnais' a' coimhead ris an àite a th' aig dualchas na Gàidhlig ann am beatha tè òg ann an Alba Nuadh fhad 's a tha i a' cur seachad an t-samhraidh aig taigh a seanair.

Bidh e air a shealltainn Diardaoin còmhla ri fiolmaichean ann an ceithir cànain eile.