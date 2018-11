Feumaidh Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid innse do mhuinntir an Òbain dè tha iad a' dèanamh airson fuasgladh fhaighinn air trioblaidean trafaig a' bhaile.

A rèir Comhairle Coimhearsnachd an Òbain, gheall an t-ùghdarras gun tòisicheadh co-chomhairleachadh san Òg-Mhios ach nach eil dad air tachairt fhathast.