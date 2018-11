Thèid timcheall air 800 taigh ùr a thogail ann an Earra-Ghàidheal is Bòd thairis air an ath 5 bliadhna.

Sin na chualas aig coinneimh na làn-Chomhairle an-diugh.

Cuiridh a' Chomhairle fhèin £9m ris a' phlana agus còrr is £50m a' tighinn bho Riaghaltas na h-Alba.

Seo Andreas Wolff.