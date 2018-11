G20

Tha am Prìomhaire, Theresa May, ann an Argentina còmhla ri ceannardan eile na Cruinne aig coinneimh an G20. Tha malairt, atharrachadh na h-aimsire agus tèarainteachd air a' chlàr-ghnothaich an sin. Ach dh'fhàg a' Bh-Ph. May teachdaireachd aig Buill-Phàrlamaid ann am Breatainn iad taic a chur ri a h-aonta airson Bhrexit gu maith nan daoine anns na sgìrean a tha iad a' riochdachadh. Thuirt i gur e am plana aicese as fheàrr dhan dùthaich agus a tha aig a' cheart àm a' toirt spèis do bhuil an referendum.

Referendum Eile

Tha triùir a bha nan Rùnairean Cèine ann an riaghaltas Làbarach ag ràdh gum fàgadh an t-aonta sin an Rìoghachd Aonaichte gu math nas lapaiche am measg dhùthchannan eile an t-Saoghail. Agus thuirt Jack Straw, Dàibhidh Miliband agus Màiread Beckett, gu bheil iad ag iarraidh referendum eile.

Faraidhean Rèile

Thèid prìs faradh rèile suas mu 3% anns an fharsainneachd air feadh Bhreatainn anns an Fhaoilleach. Sin an t-àrdachadh bliadhnail as motha ann an sia bliadhna. Tha buidhnean an luchd-cleachdaidh a' ceasnachadh an àrdachaidh sin an dèidh mhìosan de throimhe-chèile agus maill air na trèanaichean.

Pàigheadh Chomhairlean

Tha comhairlichean bho air feadh Alba a' cruinneachadh an-diugh a dheasbad àrdachadh pàighidh do luchd-obrach comhairle. 'S e 3% a chaidh a thabhainn air luchd-obrach nan ùghdarrasan ionadail. Ach chuir na trì aonaidhean a tha gan riochdachadh litir a-mach ag ràdh gum feum àrdachadh nas motha na sin a bhith ann, air neo gum bi stailc ann.

An t-Sròin Reamhar

Thòisich rannsachadh às ùr an-diugh airson cupaill air nach eil sgeul faisg air an t-Sròin Reamhair. Chaidh an càr aig Seumas agus Susan Kenneavy fhaighnn air an tràigh an-dè, an dèidh uisge trom agus tuil anns an sgìre a tha sin.

An Càrn Gorm

Tha Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean dham buin am fearann air a bheil ionad sgìthidh agus spòrs-sneachda a' Chàirn Ghuirm gu math cinnteach gum fuirich na goireasan fosgailte agus nach caill duine an cosnadh ged a chaidh a' chompanaidh a bha gan ruith gu rianachd. Tha Cairngorm Mountain Eta air a bhith a' fulang bho dhùin an rèile-beinne anns an Damhair. Tha dòchas ann gum faodadh urras coimhearsnachd na goireasan a ghabhail thairis.

Sark

Thuirt na h-ùghdarrasan ann an Eilean Sark anns a' Chaolas Shasannach gun deach aonta a dhèanamh airson dealan a chumail ris an eilean. Bha a' chompanaidh a tha a' reic an dealain ris na h-eileanaich ag ràdh nach robh roghainn eile ann ach a thionndadh dheth aig meadhan-oidhche a-nochd, an dèidh innse dhaibh gum feumadh iad prìs an dealain aca a ghearradh.