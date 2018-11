Eileanach le autism ga cur gu tìr-mòr

Thuirt teaghlach boireannaich à Steòrnabhagh a tha a' fulang le autism gun d'fhuair iad briseadh cridhe nuair a chaidh innse dhaibh gun fheumte a cur air ais gu tìr-mòr seach nach robh an cùram a tha a dhìth oirre ri fhaotainn sna h-Eileanan Siar.

Tha Eilidh NicNèill, 23 bliadhna de dh' aois, feumach air cùram fad na tìde, agus thill i dha na h-eileanan le gealltanas gum faigheadh i sin.

Tha a teaghlach a' cumail a-mach gun deach a cumail ann an uàrd ospadail fo Achd na Slàinte Inntinn seach a bhith a' faighinn a' chùraim a dh'fheumas i.

Chaidh òrdugh a cumail fo ghlas fad ochd là fichead a thoirt ach tha sin a-nis air a thogail.

Tha Cùram agus Slàinte nan Eilean Siar ag ràdh nach can iad càil mu chùisean fa-leth ach gu bheil iad a' dèanamh an dìchill dèanamh cinnteach gum faigh daoine le feumalachdan sònraichte an cùram a tha dhìth orra.

Feumalachdan sònraichte

Thug Eilidh seachad beagan bhliadhnaichean aig goireas sònraichte ann an Siorrachd Adhair far an do rinn i glè math, a reir a teaghlaich.

B' fheudar dhi tilleadh aig aois 21 agus thug e dà bhliadhna àite-fuirich agus cùram a chur air dòigh dhi.

Chaidh a cur san aon àite ri fear òg a tha a cuideachd a' fulang le autism.

Ged a nochd a teaghlach na draghan a bh'orra mu theàrainteachd ghabh iad ris nach robh taghadh eile ann.

Chaidh an teaghlach gu Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim le gearrainean mun chùram a bha i a' faighinn.

Ghabh an t-ùghdarras ri ceithir dhe na gearainnean a rinn iad.

Grunn sheachdainnean air ais às dèidh tachartas aig an taigh far an robh iad a' fuireach, chaidh am fear òg a ghluasad gu àite-fuirich eile.

Tha an teaghlach ag ràdh gun do dh'fhàg a h-uile càil a thachair, Eilidh gu math troimhe chèile.

An t-seachdain sa chaidh fhuair an teaghalach fios gu robh Eilidh san ospadal fo òrdugh Achd na Slàinte Inntinn.

Briseadh cridhe

Thuirt piuthar a màthar, Cairistiona Anna NicLeòid, gu bheil iad ag iarraidh sgrùdadh air mar a chaidh dèiligeadh rithe.

"Chan eil Eilidh psychotic.

'S e comharran autism bh'ann.

Thugadh am fireannach air falbh bhon taigh gu h-obann agus chan eil e comasach do dh' Eilidh dèiligeadh ri atharrachadh aithghearr mar sin mura tèid a dhèanamh gu cùramach. 'S e sin a dh'fhàg feargach i; chan eil dòigh aice sin a mhìneachadh i fhèin.

Cha bhiodh e air tachairt nan robh i a' faighinn a' chùraim cheart.

Ge bì dè thachras a-nis, tha iad air Eilidh a bhriseadh; cha bhi i an aon dòigh a chaoidh tuilleadh. Bhris seo mo phiuthar cuideachd," thuirt i.

Ro-innleachd ùr

Tha a' cho-bhanntachd eadar Comhairle nan Eilean Siar agus NHS nan Eilean Siar ag ràdh gum biodh iad a' dèanamh an dìchill coimhead as dèidh dhaoine le feumalachdan sònraichte nan coimhearsnachdan fhèin.

Thuirt fear-labhairt gu robh iad ag obair air ro-innleachd ùr air autism agus duilgheadasan ionnsachaidh.

"Bidh seo a' tomhas a bheil sinn a' cothromachadh an taic a tha ri fhaotainn an seo agus taic bho eòlaichean air tìr-mòr.

"Tha àireamh bheag de dhaoine agus tha beachd ann gum biodh e na b'fheàrr dhaibh nam faigheadh iad cùram ann an ionadan speisealta air tìr-mòr.

"Chan e ceist dìth airgid a tha seo ach nach eil na goireasan neo na sgilean a tha a dhìth againn.

"Tha e na phrìomhachas dhuinn beò-shlainte a h-uile duine a tha a' cur feum air na seirbheisean againn agus nì sinn ar dìcheall gum faigh iadsan an cùram a bu fhreagarraiche dhaibhsan agus an teaghlaichean," thuirt e.

Fuasgladh

Tha BP nan Eilean Siar, Aonghas Briannan MacNèill, agus BPA na sgìre, Alasdair Allan, air a dhol an sàs ann an cùis Eilidh.

Thuirt Mgr Allan gu robh e air coinneachadh ri teaghlach Eilidh agus gu robh iad ceart iomagainn a bhith orra am biodh àite-fuirich do dh'Eilidh air an eilean san ùine fhada.

"Tha min dòchas gum faic sinn diofar bhuidhnean ag obair còmhla airson fuasgladh fhaighinn," thuirt e.