Tha dòchas gun tig fàs air cleachdadh na Gàidhlig agus eòlas mu deidhinn ann an Siorrachd Àir an Ear.

Sin an teachdaireachd a thàinig à Là Gàidhlig ann an Sgoil a' Choille Nuaidh ann an Cille Mhearnaig an-dè.

Ghluais an t-aonad Gàidhlig ann an sgoil Onthank chun na làraich ùir sin as t-earrach am-bliadhna.

Tha Ruairidh MacÌomhair ag aithris.