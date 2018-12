Rabhadh ùr mu dhràibheadh fo bhuaidh na dibhe

Image copyright Thinkstock

Tha na Poilis air iarraidh air daoine às ùr gun a bhith a' dràibheadh fo bhuaidh na dibhe.

Tha iomairt shònraichte nàiseanta aig Poileas Alba thairis air àm na Nollaige is na Bliadhna Ùire a tha ag amas air feadhainn a tha a' dràibheadh às dèidh dhaibh deoch-làidir òl.

Thòisich an iomairt Disathairne, is dh'innis na Poilis gun deach casaidean a chur às leth triùir air a' Ghàidhealtachd mar-thà.

Tha fireannaich aois 49 agus 56 sa chùirt Diluain, is dùil ri boireannach, 37, sa chùirt fhathast.

Thuirt an Inspeactor Neil Lumsden gur e comhairle nam Poileas do dhaoine gun a bhith ag òl deoch-làidir sam bith ma tha iad gus a bhith a' dràibheadh.

Thuirt e cuideachd gum bu chòir do dhaoine a bhith mothachail mun ath-mhadainn ma tha iad air a bhith ag òl.

Thuirt an Inspeactor Lumdsen gu bheil na Poilis a' faighinn taic an t-sluaigh le fios a chur orra mu chuid a tha a' dràibheadh fo bhuaidh na dibhe, is dh'iarr e air daoine leantainn le sin a dhèanamh