Brexit

Bidh Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, ann an Lunnainn an-diugh far am bi i fhèin agus am Prìomhaire Theresa May a' bruidhinn air Brexit. Tha Ms Sturgeon den bheachd gum bi an dùthaich nas miosa dheth le falbh às an Aonadh Eòrpach.

Thèid geàrr-chunntas den chomhairle laghail a fhuair an Riaghaltas air aonta Theresa May fhoillseachadh an-diugh. Ged a tha Buill-Phàrlamaid bhon a h-uile pàrtaidh ag ràdh gum bu chòir a' chomhairle gu lèir fhoillseachadh, tha Theresa May ag ràdh gum feum e fuireach dìomhair. Tha bhòt air an aonta gu bhith ann an Taigh nan Cumantan seachdain a-màireach, ach tha aithrisean anns na pàipearan an-diugh gur dòcha nach tèid sin air adhart ma bhios am Prìomhaire den bheachd gum faodadh i call. Thuirt Rùnaire na Dùthcha, Sajid Javid, nach eil na h-aithrisean sin fìor.

NHS

Thuirt Rùnaire na Slàinte gun tèid cumail, an taobh a-staigh 30 mìosan, ri gealltanas laghail gum faigh euslaintich an leigheas air a bheil feum aca an taobh a-staigh dusan seachdain. Dh'innis Jeane Freeman dhan BhBC nach eil e math gu leòr gun tàinig air 170,000 euslainteach anns an NHS feitheamh còrr is trì mìosan airson a' chùraim air an robh feum aca. Thuirt i gu bheil an Riaghaltas a' cur £850m mu choinneimh sin.

Pàigheadh Thidsearan

Tha tuilleadh chòmhraidhean ann an-diugh mu phàigheadh nan tidsearan, agus rabhadh ann gum faodadh stailc a bhith ann anns a' bhliadhna ùir. 'S e àrdachadh 3% a chaidh a thabhann air na tidsearan. Ach tha na h-aonaidhean ag iarraidh 10%. Thuirt an EIS gun cuir iad a' mhìos seo seachad ann an còmhraidhean, ach mura bi tairgse nas fheàrr ann a dh'aithghearr gu bheil a h-uile dùil aca gum bi baileat airson stailc aca anns an Fhaoilleach.

An Fhraing

Tha coinneamh èiginn aig Riaghaltas na Frainge ann am Paris an-diugh an dèidh làithean de dh'aimhreit air sràidean a' bhaile. Thuirt poilis gun do chaill triùir am beatha anns an togail fianais an aghaidh prìs a' chonnaidh agus chosgaisean bith-beò.

Atharrachadh na h-Aimsire

Bheir Banca na Cruinne £160bn uile gu lèir, thairis air còig bliadhna, dha na dùthchannan bochda airson an cuideachadh le atharrachadh na h-aimsire. Chaidh an taic ainmeachadh agus ceannardan poileataigeach a' cruinneachadh anns a' Phòlainn aig còmhraidhean an UN air atharrachadh na h-aimsire.

MI6

Tha ceannard MI6 a' dèanamh òraid an-diugh, agus bidh rabhadh aige dhan Ruis gum biodh e gòrach dhaibh cion spèis a thoirt do Bhreatainn agus a càirdean. Canaidh Alex Younger, aig òraid ann an Oilthigh Chill Rìmhinn, gu bheil an dòigh anns an do làimhsich iad am puinnseanachadh ann an Salisbury a' dearbhadh nach fhulaing Breatainn cunnart sam bith do dhòigh-beatha na dùthcha. Tha Mgr Younger ann an Cill Rìmhinn mar phàirt de dh'iomairt airson oileanaich a bhrosnachadh gu dreuchd còmhla ri MI6.