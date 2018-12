Chuir Seirbheisean Òigridh agus na seirbheisean èiginn ann an Earra-Ghàidheal is Bòd tubaist rathaid "ma 's fhìor" air dòigh airson sgoilearan anns a' chòigeamh agus siathamh bliadhna aig Àrd-Sgoil an Òbain.

Bha an tachartas airson sealltainn dhaibh dè na cunnartan a tha an lùib a bhith a' dràibheadh ro luath agus a' textadh aig a' chuibhle.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.