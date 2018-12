Planaichean taigheadais gan deasbad

Dh'fhaodadh gun tèid 600 taigh ùr a thogail ann Inbhir Nis agus anns a' Ghearasdan ma thèid gabhail ri planaichean ùra.

Tha a' chompanaidh Tulloch Homes airson 2000 taigh a thogail ann an sgire nan Innseagan ann an Inbhir Nis leis an Link Group am beachd 400 dachaigh a thogail ann an Achadh an Todhair Uarach.

Cha bhi aig Comataidh Dealbhachaidh a' Chinn a Deis ri co-dhùnadh a dhèanamh air na h-iarrtasan aig an ìre seo ge-tà seach nach deach co-chomhairle phoblach a dhèanamh orra fhathast.