Dh'fhosgail taisbeanadh air call na h-'Iolaire' ann an Talla Shanndabhaig Dimàirt, air thoiseach air an fhosgladh oifigeil Diardaoin.

Tha an taisbeanadh a' dèiligeadh ri buaidh na tubaiste air an sgìre eadar Sanndabhaig, far an deach am bàta air na sgeirean, agus an Rubha dham buineadh mòran de na chaill am beatha.

Seo Aonghas Dòmhnallach.