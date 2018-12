Fireannach air a leòn ann am mèirle

Chaidh cobhair a dhèanamh air duine, 80, às dèidh mhèirle na dhachaigh ann an Inbhir Nis.

Fhuair am mèirleach a-steach dhan taigh air Rathad Loch Iall aig mu 22:00f Dimàirt.

Fhuair e air falbh le nas lugha na £10.

Chaidh an duine leis a bheil an taigh a ghoirteachadh mu ghàirdean, agus chaidh cobhair a dhèanamh air ann an Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis.

Tha dùil gu bheil am mèirleach beagan as 40 bliadhna a dh'aois, còig troighean 's ochd oirlich de dh'àirde.

Dh'iarr na Polais a bhith fuireachail agus gun daoine air nach eil iad eòlach a leigeil a-steach dha na dachaighean aca.