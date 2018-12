Fear a' dol às àicheadh mhuirt

Image copyright JASPERIMAGE Image caption Dh'fhulaing Mikayla Haining grunn ionnsaighean

Nochd fireannach à Baile nan Granndach san Àrd-Chùirt ann an Glaschu 's e a' dol às àicheadh gun do mhurt e an nighean aige a bha 23 là de dh'aois.

Tha Tòmas Haining fo chasaid gun do mhurt e Mikayla na dachaigh air Rathad MhicAoidh ann an Inbhir Nis as t-Samhradh a chaidh.

Thathas a' fàgail air gun tug e grunn ionnsaighean oirre le bhith ga bualadh mun cheann agus mun bhodhaig eadar an 17mh là den Chèitean agus an 8mh là den Òg-mhìos an-uiridh.

Tillidh a' chùis chun na cùirt air an 8mh là den Ghearran.