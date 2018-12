Brexit

Cuiridh Theresa May seachad an là an-diugh a' feuchainn ri taic airson an aonta Bhrexit aice a bhrosnachadh am measg Thòraidhean an dèidh dhi call trì tursan ann am bhòtaichean ann an Taigh nan Cumantan an-dè. Bidh an Riaghaltas a' foillseachadh a h-uile dad den chomhairle laghail a fhuair iad air aonta Bhrexit a' Phrìomhaire an ceann leth-uair, an dèidh co-dhùnadh anns na Cumantan an-dè gun do rinn ministearan dìmeas air a' Phàrlamaid le sin a dhiùltadh ron seo. A bharrachd air sin bidh facal aig Buill-Phàrlamaid a-niste ann an dè thachras ma 's e agus gun diùlt iad aonta a' Phrìomhaire an ath-sheachdain.

Thuirt Rùnaire an Leasachaidh Eadar-Nàiseanta, Liam Fox, a bha a' toirt fianais do Chomataidh na Malairt Eadar-Nàiseanta an-diugh, gu bheil, na bhriathran fhèin, cunnart ann gum faodadh Taigh nan Cumantan Brexit a ghoid bho mhuinntir Bhreatainn. Thuirt e nan tachradh sin gur e buille mhòr a bhiodh ann do dheamocrasaidh.

'S thèid Pàrlamaid na h-Alba an aghaidh aonta Theresa May an-diugh. Cuiridh ceithir de na còig pàrtaidhean aig Holyrood - an SNP, na Làbaraich, na h-Uainich agus na Libearalaich Dheamocratach - taic ri moladh an agaidh aonta a' Phrìomhaire, agus an aghaidh Bhrexit gun aonta. Tha na Tòraidhean - an aon phàrtaidh nach cuir taic ris a' mholadh - ag ràdh nach toir a' bhòt sin buaidh air dad.

Ginealach a' Windrush

Chaidh fàgail air Oifis na Dùthcha nach tug iad feart do rabhadh mun bhuaidh a bheireadh oidhirp air cur às do dh'inimreachd mhì-laghail air Ginealach a' Windrush. Tha Oifis Nàiseanta an Sgrùdaidh ag ràdh nach do chuir Oifis na Dùthcha dìon mar a bu chòir air daoine a bha san dùthaich seo gu laghail.

Ryanair

Tha Ùghdarras Catharra nam Plèanaichean a' maoigheadh cùis-lagha air Ryanair. Tha Ryanair a' diùltadh airgead a thoirt air ais do mhìltean de luchd-siubhail a dh'fhulaing le maill agus seirbheisean a chaidh a chur dheth nuair a bha luchd-obrach na companaidh air stailc.

NHS na Gàidhealtachd

Thuirt cathraiche NHS na Gàidhealtachd, Dàibhidh Alston, gu bheil e airson molaidhean Sir Lewis Ritchie airson seirbheisean slàinte an Eilein Sgitheanaich, Loch Aillse 's Iar-Dheas Rois uile a thoirt gu buil. Tha sin a dh'aindeoin agus ged a thuirt Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, nach biodh airgead ann airson sin. Bha Dàibhidh Alston a' bruidhinn an dèidh coinneimh aig Ospadal Phort Rìgh an-dè, eadar an NHS, Lewis Ritchie, agus riochdairean na coimhearsnachd.

Taighean Ùra

Chì comhairlichean Gàidhealach planaichean an-diugh airson 600 taigh ùr eadar Inbhir Nis agus an Gearasdan. Tha Tulloch Homes ag iarraidh 200 taigh a thogail anns na h-Innseagan ann an Inbhir Nis, agus tha plana aig an Link Group airson 400 dachaigh an Achadh an Todhair Uarach anns a' Ghearasdan. Ach cha dèan na comhairlichean co-dhùnadh sam bith an-diugh leis nach robh co-luadar poblach ann fhathast.