Chreideis Choitchinn ga sgaoileadh air feadh na dùtcha

Chaidh crìoch a chur air a bhith a' sgaoileadh a' Chreideis Choitchinn a-mach dhan dùthaich gu lèir an-diugh.

Tha e a' tighinn an àite sia sochairean eile - agus se sgìrean Shettleston, Drumchapel agus Castlemilk na trì aiteachan mu dheireadh far an deach a chur an sàs.

Tha tòrr càineadh air a bhith ga dhèanamh air ge-tà gu bheil e a' fàgail cuid nas miosa dheth.

Seo am fear naidheachd poilitigeach againn Darren Linc.