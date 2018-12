Cha bhi seirbheis-aiseig chàraichean a dh'Eilean Cholla fad mhìos an ath-bhliadhna, agus tachraidh an aon rud ann an Tiriodh ann an 2020.

Tha seo a' tachairt agus obair ùrachachaidh a dhìth air an dà alt-aiseig aig na cidheachan, a tha an urra ris a' chompanaidh CMAL.

Bidh seirbheisean luchd-coiseachd agus bathar ann ge-tà.