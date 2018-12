Aimsir a' toirt buaidh

Tha sreath de sgoiltean anns na h-Eileanan an Iar dùinte Dihaoine is rabhadh ann mu dhroch aimsir.

Chaidh rabhadh buidhe 'son gaoithe a chur an sàs air a' Ghàidhealtachd is na h-Eileanan eadar 05.00 madainn Dihaoine is meadhan-oidhche.

Anns na h-Eileanan an Iar, chaidh na sgoiltean a leanas a dhùnadh:

Sgoil Uibhist a Tuath

Sgoil an Ìochdair

Sgoil Bhaile a' Mhanaich

Sgoil Dhalabroig

Sgoil Bhàgh a' Chaisteil

Tha an aimsir cuideachd bualadh air còmhdhail.

Tha buaidh cuideachd air cha mhòr a h-uile seirbheis aiseig aig CalMac.

Gheibhear am fiosrachadh às ùr an seo.

Tha na Poilis anns na h-Eileanan cuideachd air innse gu bheil am Bràighe a-nise fosgailte le siostam conbhoidh.

Bha an rathad dùinte nas tràithe air a' mhadainn.