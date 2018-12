Le àm na Nollaige air fàire tha ceòladair ann an Glaschu a' toirt brosnachaidh do luchd-ciùil eile tighinn còmhla agus an talant a thaisbeanadh ann an taighean-cùraim eadar an Nollaig agus a' Bhliadhn' Ùr.

Tha Suzanne Fivey ag ràdh gu bheil i an dòchas na meadhanan-sòisealta a chleachdadh airson seinneadairean, pìobairean, is luchd-ciùil bho air feadh na dùthcha a thàladh.

Seo Niall Bartlett.