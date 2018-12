Thuirt am BPA Ceit Fhoirbeis gum bu chòir do luchd-labhairt na Gàidhlig an cànan a chleachdadh "gu h-àrd agus gu follaiseach".

Bha i a' toirt seachad Òraid an t-Sabhail Mhòir anns an Eilean Sgitheanach Dihaoine.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.