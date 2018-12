Tha na poilis air tagradh a dhèanamh airson luchd-fianais às dèidh mar a chaidh fireannach a lorg ann am meadhan Inbhir Nis 's e air a dhroch ghoirteachadh.

Chaidh am fireannach, aois 28, a lorg air Sràid Fhriseal ann an uairean beaga na maidne agus chaidh a thoirt dhan ospadal.

Thuirt na poilis gu bheil iad den bheachd gun deach a leòn às deidh dha tuiteam.

Bha an sràid dùinte, agus chaidh iarraidh air a' mhòr-sluagh an sgìre a sheachnadh fhad 's a bha an rannsachadh a' dol air adhart.

Tha na poilis air impidh a chur air duine sam bith a bh'anns a phàirt sin dhen a bhaile eadar eadar 1:30m. agus 1:50m. tighinn thuca.