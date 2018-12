Corp air a lorg an Inbhir Nis

Image caption Tha cola-deug ann bho chaidh Jade McGrath a dhìth.

Lorg na poilis corp ann an Inbhir Nis san rannsachadh aca airson deugaire às an Aghaidh Mhòir.

Dhearbh na polilis gun robh iad air lorg fhaighinn air corp ann an Lawers Way ann an Inbhir Nis.

Thuirt tè-labhairt nam poileas gun deach innse dhan teaghlach aice.

Cha deach aithneachadh oifigeil a dhèanamh air a' chorp fhathast.