Aoibhneas air trì-chuibhlichean

Image caption

'S ann bhon fhacal Iapanach jinrikisha - jin - "duine", riki - "cumhachd" agus sha - "carbad" - a tha am facal rickshaw a' tighinn.

Bha an t-seòrsa carbaid seo cumanata ann am bailtean mòra Àisianach san 19mh linn.

Chan ann a-mhàin gun robh na carbadan seo èifeachdach mar dhòigh chòmhdhail, bha iad cuideachd a' toirt chosnaidhean do dh'fhireanaich a bha an sàs ann an obair-togail.

Tha na carbadan - le dà chuibhle, agus a-nis le trì chuibhlichean, nas ainmeil anns an là a th' ann airson luchd-turais a ghiùlain timcheall nam bailtean mòra.

Fuasgladh

Ach tha iomairt shòisealta, a chaidh a stèidheachadh ann an Copenhagen ann an 2012, airson na carbadan annasach seo a chur gu feum ann an dòigh rud beag diofraichte.

Tha Cycling Without Age, a chaidh a chur air bhonn le Ole Kassow, ag amas air daoine na sine a thoirt a-mach air baighseagalan.

Ach b'fheudar dha fuasgladh fhaighinn do na duilgheadasan a bha air mòran a thaobh chomasan gluasaid.

B' e an trì-chuibhleachan, neo an trishaw, an fhreagairt.

Image caption

Sgaoil na baighseagalan annsach seo air feadh Copenhagen agus an uairsin air feadh na Danmhairg.

Agus, bho 2015, tha am beachd seo airson daoine nas sine a chur air ais air na cuibhlichean air sgapadh gu mu 40 dùthaich air feadh an t-saoghail.

An t-seachdain seo, thàinig na carbadan trì-chuibhleach seo a dh'Ulapul.

Tha clann bho Àrd-sgoil Ulapuil air a bhith ag obair le neach-teagaisg bho Cycling Without Age airson an iomairt a chuideachadh.

Cuairtean

Tha iadsan an dòchas an ceann mìos neo dhà gum bi iad deiseil airson a bhith aig an stìuir agus daoine bhon dachaigh-cùraim anns an sgìre a thoirt a-mach air chuairtean.

'S i Isla tè de na h-inbhich òga a tha a trèanadh airson a leithid:

"Tha e sgoinneil a chionn 's gu bheil e a' toirt cothrom do na daoine nas sine rudan a dhèanamh còmhla ri cloinn anns an sgoil agus a dhol a-mach anns a' bhaile.

"Tha mi a' coimhead air adhart ri a bhith a' faighinn nan sgeulachdan aig na daoine nas sine, agus tha mi smaointinn gum bi e uabhasach math", thuirt i.

Image caption

Feumaidh an fheadhainn a tha ag obair gu saor-thoileach air an carbadan seo a bhith nas sine na 16 bliadhna.

Mar sin tha na sgoilearan a tha nas òige na sin air a bhith a' feuchainn ris an iomairt a chuideachadh ann an dòighean eile.

Tha iadsan air a bhith a' feuchainn ri airgead a thogail gus an dàrna trì-chuibhleachan a cheannachd airson na sgìre.

Tha Aliyah, a tha 14, air a bhith an sàs anns an iomairt:

"Chunnaic sinn na bhidiothan de na daoine a' dol a-mach, bha mise a' smaointinn gun robh e uabhasach math"

"Bha iad a' coimhead uabhasach toilichte agus 's e rud diofraichte a th' ann", thuirt i.

Buannachd

Tha dòchas ann, leis gu bheil am pròiseict a-nis stèidhichte ann an Ulapal, gum faodadh coimhearsnachdan anns na h-eileanan an aon seòrsa buannachd fhaighinn.

Thuirt Cairistìona Bell, Àrd-oifigear Cycling Without Age an Alba, gu bheil tosgaire na buidhe, Tormod Ridley - a tha 82, mar-thà air a bhith a' bruidhinn ri feadhainn ann an Steòrnabhagh aig a bheil ùidh anns an sgeama.

Agus tha buidheann ann an Arcaibh air fios a chur dhan iomairt shòisealta, 's dùil gum bi iadsan a' cur ghnothaichean air dòigh as t-earrach an ath-bhliadhna.

"Tha mi den bheachd nach eil crìochan ann", thuirt Cairistìona Bell.

"Leis gu bheil fìor dheagh eisimpleir ga thaisbeanadh ann an Ulapul 'son a' chinn a tuath, tha mi a' smaointinn gun sgaoil e fad is farsaing air feadh na Gàidhealtachd."