"Cothrom caillte" Chounty

Image copyright SNS Image caption Cha robh Ross County riaraichte le puing.

Thuirt co-mhanaidsear Ross County, Stiubhart Kettlewell, gur e briseadh-dùil a bh' ann nach do ghabh iad cothrom tilleadh gu mullach an Championship.

Bha an cothrom sin ann às dèidh mar a chaidh an geama eadar Ayr United is Caley Thistle oidhche Haoine a chur dheth.

Bhiodh trì puingean an aghaidh Queen of the South ann an Inbhir Pheofharain air County a chur air ais os cionn Ayr.

Ged a chuir Josh Mullin na Staggies air thoiseach, fhreagair Anndra Stirling 'son na Doonhamers is chrìochnaich an geama 1-1.

Bog

"Bha e doirbh faighinn air thoiseach ach nuair a fhuair sinn an tadhal, tha mi a' smaointinn gun robh sinn den bheachd gum biodh eòlas is tàlant gu leòr againn airson an geama a bhuannachadh", thuirt Kettlewell.

"Tha sinn a' faireachdainn gur e tadhal bog a chaill sinn agus gur e cothrom caillte a bh' ann air a' cheann thall", thuirt e.

Tha geama air leth cudromach a-nise air County Disathairne seo tighinn is iad a' dol an aghaidh Ayr United aig Pàirce Somerset.

Aig an dearbh àm, cuiridh ICT fàilte air Dundee United.