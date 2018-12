Image copyright MJ Richardson / Geograph Image caption 'S ann aig Pàirc Mossfield san Òban a bhios cuairt dheireannach Chupa MhicAmhlaidh.

Cha robh an là as giorra ann fhathast is cha bhi sgeul air Bodach na Nollaige 'son greis eile, ach tha a' chiad shlat-tomhais againn gu bheil seusan ùr iomain air fàire.

Dè eile ach taghadh Chupa MhicAmhlaidh.

Chaidh na h-ainmean a tharraing air an deireadh-sheachdain san Òban is geamaichean inntinneach air tighinn am bàrr.

'S e am fear as fheàrr, 's dòcha, Ceann Loch Seile is Lòbhat.

Teann

'S iad Seile a bhios a' dìon na farpais is iad air a' chùis a dhèanamh 3-2 air Caol Bhòid sa chuairt dheireannaich ann an 2018.

'S e geama doirbh a bhios ann an aghaidh Lòbhait ge-tà, sgioba a ràinig cuairt dheireannach Chupa na Camanachd am-bliadhna is a chrìochnaich co-ionnan ri Seile sa Phrìomh Lìog.

Bidh Lòbhat cuideachd ag amas air Cupa MhicAmhlaidh oir 's e an aon fharpais mhòr chupa nach do bhuannaich iad anns na bliadhnaichean mu dheireadh.

Image caption Bhuannaich Ceann Loch Seile an cupa 'son a' chiad turas ann an 2016, is shoirbhich iad a-rithist ann an 2018.

Tha geama air leth san amharc cuideachd eadar Cille Mhàillidh, a bhuannaich an Lìog Nàiseanta am-bliadhna, agus an sgioba a bhuannaich am Prìomh Lìog fhèin, Baile Ùr an t-Slèibh.

Choinnich na sgiobaidhean san iar-chuairt dheireannaich de Chupa na Camanachd am-bliadhna is Baile Ùr an t-Slèibh feumach air slaicean-peanais 'son a dhol troimhe air a' cheann thall.

Bidh an sgioba a bhuannaicheas an geama sin an aghaidh Chinn Loch Seile no Lòbhat san dàrna chuairt.

Aig deas 's e an geama eadar Inbhir Aora is Caol Bhòid an geama a bhios a' tarraing aire.

Cothrom

'S iomadh turas a chluich iad an aghaidh a chèile san fharpais seo thairis air na bliadhnaichean is 's e deuchainn a bhios ann dha Inbhir Aora gu sònraichte, is iad a' tilleadh dhan Phrìomh Lìog ann an 2019.

Bidh a h-uile coltas ann gum bi an sgioba a bhuannaicheas an geama sin an aghaidh Camanachd an Òbain - a fhuair an Caol Ghleann - rud a tha a' fàgail cothrom aig na sgiobaidhean san leth eile aig deas.

Tha an taghadh air fad mar a leanas:

Cupa MhicAmhlaidh

A' Chiad Chuairt- an 4mh den Chèitean 2019

Inbhir Aora - Caol Bhòid

Eilean Bhòid - Celtic an Òbain

Obar Dobhair - Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal

An Caol Ghleann - Camanachd an Òbain

Ceann Loch Seile - Lòbhat

Cill Mhàillidh - Baile Ùr an t-Slèibh

Cabair Fèidh - Camanachd an Eilein Sgitheanaich

Loch Abar - Ceann a' Ghiuthsaich

An Dàrna Chuairt - 15mh is 29mh den Ògmhìos 2019

Eilean Bhòid / Celtic an Òbain - Obar Dobhair / Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal

An Caol Ghleann / Camanachd an Òbain - Inbhir Aora / Caol Bhòid

Loch Abar / Ceann a' Ghiuthsaich - Cabair Fèidh / Camanachd an Eilein Sgitheanaich

Ceann Loch Seile / Lòbhat - Cill Mhàillidh / Baile Ùr an t-Slèibh