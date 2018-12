Ceist mu ghluasad sgudail niuclasaich

Image copyright Thinkstock

Tha comhairliche à Gallaibh a' cur ceist ann am mar a tha sgudal niuclasach à Dùnrath a tha a' falbh dha na Stàitean Aonaichte gan toirt tro bhaile Inbhir Theòrsa aig àm trang.

Bha Donnie MacAoidh a' bruidhinn agus an luchd as ùire de dh'uranium fìor-leasaichte a' fàgail an ionaid.

Chaidh canastairean mòra gorm a thoirt tro bhaile Inbhir Theòrsa mu mheadhan là Disathairne, le gàrd Phoileas, 's iad a' dèanamh air Port-Adhair Inbhir Ùige.

Chaidh stad a chur air trafaig greis, agus oifigearan poilis stèidhichte aig a h-uile ceann-rathaid.

B' e seo an siathamh luchd ann an shreath de luchdan sgudail niuclasaich, às an gabhadh bomaichean dèanamh, a chaidh a chur tron bhaile.

Tèarainteachd

Tha comhairliche Inbhir Theòrsa agus Iar-Thuath Ghallaibh, Donnie MacAoidh, a' faighneachd carson a tha an stuth ga ghluasad tron bhaile aig àm cho trang.

Thuirt e gun dèanadh e barrachd cèille a thaobh tèarainteachd a bhith ga ghluasad air an oidhche, dar a bhiodh na sràidean falamh.

Dh'fhalbh an sgudal, taobh Inbhir Lòsaidh, gu ionad sgudail niuclasaich ann an Carolina a Deas.

Tha dùil gur e luchd Disathairne am fear mu dheireadh airson càrn 700 cg de chonnadh a thoirt a-mach à Dùnrath.

Cha bhi Dùnrath a' bruidhinn mun leithid dar a tha iomairtean gluasaid a' dol air adhart, air sgàth tèarainteachd.