Brexit

Chaidh an caibineat a ghairm gu coinneamh èiginneach agus co-dhùnadh 's dòcha air an tèid a' bhòt air aonta Bhrexit Theresa May air adhart ann an Taigh nan Cumantan a-màireach. Tha am Prìomhaire air a bhith a' bruidhinn ri ceannardan Eòrpach eile an-diugh agus i ag iarraidh gèilleadh bhuapa-san ron bhòt sin a-màireach. Tha mòran de na buill-phàrlamaid Tòraidh ag ràdh nach gabh iad ris an aonta mar a tha e agus as aonais an taic, chan eil mòran coltas gun soirbhich leis a' Phrìomhaire anns a' bhòt sin.

Cùis-lagha

Thuirt Cùirt Cheartais na h-Eòrpa an-diugh gum faod an Rìoghachd Aonaichte stad a chur air Brexit gun chead dhùthchannan eile an EU. Chaidh na britheamhan nas fhaide na bha dùil le a bhith ag ràdh gun gabh sin dèanamh gun atharrachadh sam bith ann am ballrachd Bhreatainn an-dràsta. Thuirt ministearan an Riaghaltais nach eil an co-dhùnadh gu diofar oir nach eil an Riaghaltas am beachd fuireach san EU. Tha an fheadhainn a dh'iarr beachd na Cùirte Eòrpaich ag ràdh gu bheil an co-dhùnadh a' fosgladh diofar roghainnean.

Murt

Tha duine, 26, an greim ann an Sealainn Nuadh agus e fo chasaid gun do mhurt e boireannach òg à Breatainn. Chaidh Grace Millane, 22, agus a bhoineadh do dh'Essex, a dhìth bho chion còrr 's seachdain. Tha poilis den bheachd gur e a corp a fhuair iad an-dè faisg air Auckland.

Corp

Tha poilis den bheachd gur e corp deugaire às an Aghaidh Mhòir a chaidh fhaighinn ann an sgìre na Leacainn ann an Inbhir Nis feasgar an-dè. Bha Jade MacGrath, 19, air a bhith a dhìth bho chion faisg air cola-deug. Chaidh fios a thoirt dha a teaghlach.

Interserve

Thuit mu 60% far luach nan earrannan aig Interserve, aon de na buidhnean as motha a tha air chùmhnant aig an Riaghaltas. Leig a' chompanaidh, a tha a' toirt sheirbhisean do leithid sgoiltean, prìosain agus ospadail, fhaicinn air an deireadh-sheachdain gu bheil còrr 's leth billion not de dh'fhiachan orra. Thuirt iad an-diugh gu bheil iad a' feuchainn ri rianachd a dhèanamh air na fiachan a tha sin.

Tidsearan

Chaidh an àireamh a tha a' trèanadh airson teagaisg ann an Alba suas airson an treas bliadhna ann an sreath, a rèir figearan ùra an Riaghaltais. Agus tha an Riaghaltas ag ràdh gun robh gu math nas lugha de dhreuchdan tidseir falamh anns na trì mìosan mu dheireadh, ged a tha an àireamh sin fhathast nas motha na bha bho chion dà bhliadhna.