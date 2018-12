Cùis-lagha Alesha NicPhàil an ath-bhliadhna

Image copyright Facebook

Thèid balach, 16, mu choinneimh na cùirteach an ath-bliadhna fo chasaid gun do dh'èignich e agus gun do mhurt e nighean bheag ann an Eilean Bhòid.

Chaidh corp Alesha NicPhàil, a bha 6, fhaiginn san eilean air an 2na là den Iuchar am-bliadhna.

Tòisichidh a' chùis-lagha air an'4mh là den Gearran, is tha dùil gum mair e deich làithean.

Cha gabh am fear a tha fo chasaid ainmeachadh leis gu bheil e nas òige na 18.

Nochd e gu poblach sa chùirt 'son a' chiad turas Diluain.

Tha e a' dol às àicheadh nan casaidean.

Fhuair màthair Alesha NicPhàil cead sònraichte a bhith an làthair sa chùirt cuideachd Diluain.