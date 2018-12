Cathraiche eadar-amail air Bòrd na Gàidhlig

Image copyright Bòrd na Gàidhlig

Dh'innis Bòrd na Gàidhlig gu bheil Màiri NicAonghais a' dol na cathraiche eadar-amail air a' bhuidhinn.

Thèid i an àite Ailein Dhòmhnallaich, a tha gus tòiseachadh mar chathraiche air MG ALBA sa bhliadhna ùir.

'S ann à Uibhist a Deas a tha Màiri NicAonghais is tha i air a bhith na ball de Bhòrd na Gàidhlig bho 2016.

Bha i roimhe na ceannard air Sgoil an Iochdair is tha i cuideachd na cathraiche air Ceòlas.

Pròiseas

"Tha mi gu math toilichte dreuchd cathraiche Bòrd na Gàidhlig a ghabhail agus bu mhath leam taing mhòr a thoirt do dh'Ailean Dòmhnallach airson an obair a rinn e airson a' Ghàidhlig a thoirt air adhart aig ìre ionadail anns na coimhearsnachdan agus aig ìre nàiseanta ann an Alba thairis air an ùine aige sa chathair", thuirt a' Bh-Ph. NicAonghais.

"Tha mi a' coimhead air adhart gu mòr le bhith ag obair còmhla ri buill a' bhùird, an ceannard agus an sgioba luchd-obrach, na diofar choimhearsnachdan air feadh Alba agus Riaghaltas na h-Alba is eile airson maith na Gàidhlig", thuirt i.

Tòisichidh i aig Bòrd na Gàidhlig air an 1mh den Fhaoilleach.

Dh'innis Bòrd na Gàidhlig cuideachd gu bheil Riaghaltas na h-Alba air pròiseas a thòiseachadh gus cathraiche maireannach fhastadh dhan bhòrd.