Trishaw an Ulapul

Bho chionn ceithir bliadhna, thòisich iomairt shònraichte ann an Alba gus an cothrom a thoirt do sheann daoine ann an dachannan-cùraim faighinn a-mach dhan choimhearsnachd agus air baidhseagalan a-rithist.

Chaidh Cycling Without Age far am bithear gan toirt a-mach air trishaws a stèidheachadh san Danmhairg an toiseach - agus beag air bheag tha an iomairt a' sgaoileadh an Alba.

An-diugh, 's ann an Ulapul a thòisich i.

Tha an aithris-sa aig Nicole Webber.