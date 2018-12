Dearbhadh mu chorp

Image copyright Police Scotland

Dhearbh Poileas Alba gur e corp Jade McGrath a chaidh a lorg ann an Inbhir Nis air an deireadh-sheachdain.

Bha Jade, a bha 19 agus a bhoinneadh dhan Aghaidh Mhòir, air a bhith a dhìth bhon 28mh den t-Samhain.

Bha na Poilis air innse Didòmhnaich gun robh iad air lorg fhaighinn air corp ann an Lawers Way ann an Inbhir Nis.

Thuirt iad nach eil dad amharasach ann mun chùis.

Thèid aithisg a chur gu neach-casaid a' chrùin.

Thuirt na Poilis gu bheil na smuaintean aca le teaghlach is caraidean Jade.