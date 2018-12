Connspaid mu thaigh-solais an Geàrrloch

Image copyright David Crocker / Geograph

Ghabh Coimiseanair Rannsachaidh is Sgrùdaidh nam Poileas, PIRC, ri dà ghearan mun dòigh anns an do làimhsich Poileas Alba buaireadh timcheall air taigh-solais faisg air Geàrrloch.

Chaidh an rathad a dh'ionnsaigh Taigh-solais Rubha Rèidh a thogail ann an 1964 agus bha daoine a' tighinn is a' falbh mar a thogradh iad bhon uairsin.

Dh'atharraich cùisean nuair a chaidh an taigh-solais is talamh timcheall air, a cheannach bho chionn ceithir bliadhna.

Chuireadh geata tarsainn an rathaid gus nach fhaigheadh a mòr-shluagh a-steach.

Rinn muinntir an àite gearanan ri Comhairle na Gàidhealtachd is Poileas Alba.

Eucoir

Thog Comhairle na Gàidhealtachd an geata air falbh grunn thursan, ged a dh'fhàg iad aig an làraich e is an t-ùghdarras ag ràdh gun d'fhuair iad comhairle bho Phoileas Alba gur dòcha gur e eucoir a bhiodh ann sin a dhèanamh.

'S ann timcheall air a' phuing sin a chaidh gearan gu PIRC.

Thuirt fireannach, nach deach ainmeachadh ann an aithisg PIRC, gu bheil Achd nan Rathaidean (1984) a' toirt ùghdarras dha comhairlean is dha na Poilis falbh le dad sam bith a tha na chnap-starra air rathaidean.

Thog e cuideachd gearan nach do rinn na Poilis rannsachadh mar a bha còir air a' ghearan aige, is gun do dhèilig iad ris a' ghearan mar phàirt de dh'iarrtas a chuir e a-steach fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh, seach mar ghearan fa leth.

Rinn e gearan cuideachd mu cho fada 's thug an gnothach is nach do chum Poileas Alba fiosrachadh ris mar bu chòir.

Leisgeul

Ghabh PIRC ri dà ghearan a rinn an duine.

Thuirt an coimiseanair nach do dhèilig Poileas Alba ris a' chiad ghearan a rinn an duine mun rathad "gu ìre reusanta".

Thuirt iad gum bu choir dha na Poilis coimhead ris a' chùis às ùr is PIRC ag ràdh nach e cò leis a tha an rathad a tha cudromach, ach a bheil còir aig a' mhor-shluagh a dhol tarsainn air agus cò air a bheil an t-uallach airson a chàireadh.

Thuirt iad gum bu chòir dha na Poilis litir a chur dhan duine agus leisgeul a thabhann air ma tha iad a' faicinn sin iomchaidh.

Ghabh PIRC cuideachd ris a' ghearan nach do rinn na Poileas rannsachadh mar bu chòir.

Coinneamh

Cha do ghabh iad ris an treas ghearan mu cho fada 's a thug an gnothach agus fiosrachadh a chumail ris an duine.

Tha dùil gum bi coinneamh ann tràth sa Bhliadhna Ùir le cuireadh a' dol gu Poileas Alba is Comhairle na Gàidhealtachd coinneachadh ri comhairle coimhearsnachd na sgìre mun t-slighe air adhart a thaobh an rathaid.

Fhad 's a bha seo a' dol air adhart, chaidh an taigh-solais a chur air a' mhargaidh 'son £450,000.

Tha a' choimhearsnachd air ùidh a shealltainn roimhe an taigh-solais a cheannach.