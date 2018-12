Brexit

Thòisich Theresa May air sreath choinneamhan le ceannardan Eòrpach agus oifigich an Aonaidh Eòrpaich agus i a' feuchainn ri a h-aonta airson Brexit a shàbhaladh. Tha na còmhraidhean anns an Òlaind, sa Ghearmailt agus anns a' Bhruiseil là an dèidh dàil sa bhòt air an aonta sin ann an Taigh nan Cumantan, bhòt anns am biodh i air call, tha am Prìomhaire ag aideachadh. Tha Theresa May ag iarraidh gealltanas a-nise mun phàirt den aonta a tha ag amas air crìoch chruaidh a sheachnadh ann an Èirinn. Thuirt Ceann-suidhe a' Choimisein Eòrpaich, Jean-Claude Juncker, an-diugh nach eil dòigh ann air an gabh an t-aonta atharrachadh.

Tuarastal

Tha figearan oifigeil an-diugh ag ràdh gun d'fhuair luchd-obrach ann am Breatainn an t-àrdachadh pàighidh as motha ann an deich bliadhna agus pàigheadh seachdain suas anns an fharsaingeachd mu 3.3% air a' bhliadhna dhan Dàmhair. Agus thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gu bheil an àireamh a th' ann an cosnadh air feadh na Rìoghachd Aonaichte aig an ìre as àirde a-riamh, aig 32.4 muillean. Bha an àireamh Albannach gun chosnadh agus a' sireadh obrach sìos 11,000 gu 100,000 eadar an Lùnastal agus an Dàmhair. Aig 3.7%, tha ìre cosnaidh ann an Alba nas lugha na tha e air feadh Bhreatainn.

Tubaist

Chaill boireannach òg, 18, a beatha an dèidh tubaist-rathaid anns an robh dà chàr ann an Gallaibh an-raoir. Thachair an tubaist aig Drochaid Milton faisg air Inbhir Ùige goirid an dèidh 8.30. Cha deach fireannnach a bha a' draibheadh a' chàir eile a ghoirteachadh. Tha an rathad, an A882, dùinte fhad 's a tha rannsachadh nam Poileas a' dol air adhart. Tha na Poilis ag iarraidh fiosrachaidh bho dhuine a chunnaic na càraichean goirid ron tubaist, neo aig a bheil dealbhan dashcam.

Sagart

Tha fear, a bha na chlèireach air an altair, a' toirt na h-Eaglaise Caitligich gu lagh aison airgead dìolaidh agus e ag ràdh gun tug sagart ionnsaighean-drabasta air nuair a bha e ochd bliadhna a dh'aois. Tha Jim Lawn a' cumail a-mach gun do dh'èignich an t-Athair John Gowans, nach maireann, e uair an dèidh uair aig Eaglais an Naomh Pàdraig ann an Dùn Breatann anns na 1970an. Tha e ag ràdh cuideachd nach tug an Eaglais feairt air nuair a ghearain e an toiseach. Thuirt an Eaglais gu bheil iad duilich agus gu bheil siostam nas fheàrr aca a-nise airson 's nach tachair an leithid.

An t-Òban

Thèid iarraidh air comhairlichean Earra-Ghàidheal 's Bhòid sgoil Ghàidhlig a dhiùltadh anns an Òban. Tha pàrantan ag iarraidh sgoil Ghàidhlig fa leth ach tha aithisg a' dol gu comhairlichean an-diugh ag ràdh gun cosgadh sin cus agus gur e aonad Gàidhlig a chumail aig Bun-sgoil Achadh na Creige an roghainn as fheàrr.