Tha Andaidh MacLeòid, a rugadh ann an Leòdhas agus a thogadh ann an Sruighlea, ag amas air Paralimpigs Tokyo ann an 2022.

Tha Andaidh air àite fhaighinn, agus air a bhith farpais mar-thà, mar phàirt de sgioba para bòrd-sneachda Bhreatainn, agus e air a bhith air feadh na Roinn Eòrpa leis an spòrs.