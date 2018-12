Mìosan mus faighear gu beanntan timcheall air Ceann Loch Shubhairne

Image copyright SSEN

Chaidh rabhadh a thoirt do luchd-coiseachd gum faodadh mìosan a bhith ann mus faigh iad faisg air grunn bheantann timcheall air Ceann Loch Shubhairne às dèidh maoim-slèibhe air a' mhìos seo chaidh.

Bha a' mhaoim-slèibhe mu mhìle de dh'fhaid agus tha an rathad a tha a' ceangal Loch Garraidh ri Ceann Loch Shubhairne fhathast dùinte.

Thàinig mu 9,000 tunna de chreig is sprùilleach sìos cliathaich na beinne agus chaidh loidhne-dealain a bhristeadh, a dh'fhàg an t-Eilean Sgitheanach agus na h-Eileanan an Iar gun chumhachd.

Leis gu bheil an rathad dùinte, thuirt a' bhuidheann Sreap Alba gu bheil seo a' toirt buaidh air mar a gheibh luchd-coiseachd gu grunn bheantann le inbhe Rothach is Corbett a tha faisg air an àite.

Tha comas aig carbadan 'all-terrain' fhaighinn seachad air, ach tha iad ag ràdh gum feumadh luchd-coiseachd a dhol tarsainn uillt mhòir gun drochaid 's bhiodh cunnart an lùib sin 's mar sin, tha iad a' moladh gum bu chòir an sgìre a sheachnadh.

Cur-seachad air a' bhlàr a-muigh

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gum faodadh an rathad an bhith dùinte fad mhìosan o chionn feumaidh iad obair a dhèanamh air a' bheinn gus cùisean a dhèanamh sàbhailte.

Tha Sgùrr a' Mhaoraich, Buidhe Bheinn, Gàirich, Gleadhraich, Spidean Mialach, agus Sgùrr nan Eugallt am measg nam beanntan air an toir seo buaidh.

Tha trioblaidean ann cuideachd a bhith a' faighinn a-steach gu Bàgh Bharrasdail à Ceann Loch Shubhairne.