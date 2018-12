Image copyright Getty Images

Tha cha mhòr cairteal de chloinn ann an Clas 1 ann an Alba fo chunnart a bhith a' giùlain cus cuideam no tha iad reamhar, agus tha an ìre as àirde de chloinn a tha reamhar no 'obese' anns na h-Eileanan an Iar.

'S e 13.2% am figear a th' ann dha Clas 1 anns na h-Eileanan.

Am measg an fheadhain a tha ann an cunnart a bhith a' giùlain cus cuideam, tha sgìre Earra-Ghàidheal is Bhòid leis na h-àireamhan as àirde bho 2014, aig cha mhòr 25%.

Ann an sgìre na Gàidhealtachd, tha an àireamh mar a bha e aig 24%, agus ann am Moireibh bha e sìos 0.5% gu 22.8%.

BMI

A rèir nam figearan, a thàinig bhon NHS, tha 22.4% de chloinn air feadh Alba ann an Clas 1 dualtach fulang le trioblaidean le BMI (Body Mass Index).

Tha an àireamh de chloinn a tha a' tòiseachadh na sgoile agus cus cuideam orra air a bhith aig an aon ìre bho thoiseach na linn seo ann an Alba.

Bidh na figearan seo nam bristeadh-dùil do Riaghaltas na h-Alba a tha ag ràdh gu bheil e cudromach cuideam fallain a bhith aig daoine òga son 's nach bi iad buailteach a bhith reamhar nuair a tha iad nas sinne.

Bidh uallach orra cuideachd gu bheil na figearan a' sealltainn gu bheil an diofar eadar clann a tha a' fuireach ann an sgìrean beartach is bochd a' sìor a dhol am meud.

Tha cha mhòr 27% de chloinn ann an Dùn Dè nas truime na tha còir, ach ann an Siorrachd Rinn Friù an Ear, tha an àireamh nas ìsle na 16%.