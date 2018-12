Ceann-là ùr airson Ayr United is ICT

Image copyright SNS Image caption Cho-dhùin Craig MacThomais nach b'urrainn dhan gheama Dihaoine a dhol air adhart.

Dhearbh an SPFL ceann-là ùr airson a' gheama eadar Ayr United is Caley Thistle.

Bha còir aig a' gheama a bhith ann Dihaoine seo chaidh ach chaidh a chur dheth ri linn na gaoithe.

Thèid an geama air adhart a-nise Dimàirt an 29mh là den Fhaoilleach aig 7.45f.

Tha cothrom ann geama a choimhead ann an Inbhir Nis Dimàirt an t-seachdain seo cuideachd.

Cuiridh Caley Thistle fàilte air Celtic ann an Cupa Òigridh na h-Alba oidhche Mhàirt.

Tòisichidh an geama sin aig Pàirc Chaley aig 6.00f is tha e an asgaidh do luchd-amharc.