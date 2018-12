Naidheachd ùir mu Mhars

Image copyright AFP Image caption Rinn institiud a tha stèidhichte ann an Obar Dheathain rannsachadh air dàta a thàinig bhon charbad 'Curiosity' aig NASA air Mars.

Mars, an t-Eilean Muileach agus an t-Eilean Sgitheanach.

Chan ann tric a bhios na h-àiteachan sin uile a' nochdadh anns an aon seantans.

Ach sin a dearbh rud a chuir luchd-saidheans sìos air pàipear às dèidh dhaibh rannsachadh a dhèanamh air dàta a thill dhan phlanaid seo à Mars mar thoradh air an sgrùdadh a rinneadh leis a' charbad 'Curiosity' às leth NASA.

Rinn Institiud Sheumais Hutton, a tha stèidhichte ann an Obar Dheathain, mion-sgrùdadh air an fhiosrachadh a thog an carbad mu na seòrsaichean creige a chaidh a lorg air Mars.

Agus 's e fhuair iad a-mach gun robh an ùir air Mars gu math coltach ris na creagan basalt a gheibhear ann am Muile agus anns an Eilean Sgitheanach

Sampall

Thuirt an Dtr Benjamin Butler, bho bhuidhinn saidheans na h-àrainneachd is cheimigeach aig an institiud, gun robh Curiosity air mu 30 sampall ùire a chur air ais à Màrs.

"Gu h-iongantach, tha an dàta seo fosgailte do dhuine sam bith, a dh'aindeoin 's tàining e bho 's dòcha an sgrùdadh x-gath as daoire a chaidh a dhèanamh a-riamh.

"Thug sin cothrom dhuinn coimeas a dhèanamh eadar an dàta a bh' againne mu ùir Albannach, air a thomhas air an aon seòrsa inneil, agus a' cheist a thogail an robh ùir sam bith ann an Alba air a bhanntachadh air an aon seòrsa creige 's a gheibhear air Mars.

"Rinn sinn coimeas eadar gach sampall à Mars ri 1,500 sampall Albannach, agus tha sinn gu cunbhalach a' faicinn grunn shampallan Albannach a bha air leth coltach ris an fheadhainn a thàinig à Marrs.

"Tha dà làraich ann an Alba far a bheil an ùir gu sònraichte gu sònraichte coltach ris na creagan air Mars, sin ùir basalt a gheibhear anns an Eilean Sgitheanach agus ann am Muile."

Image caption Tha ùir anns an Eilean Sgitheanach air a dhèanamh leis na h-aon seòrsaichean chreagan 's agheibhear air Mars, a rèir luchd-saidheans.

Thuirt an Dtr Butler cuideachd gu bheil sin a' dèanamh cèille leis gu bheilear a' tuigsinn gu bheil creagan basalt gu math cumanta air Mars.

Ach às dèidh dhaibh sgrùdadh mìonaideach a dhèanamh, tha an sgioba làn mhinseachd gu bheil an coimeas eadar Mars agus na creagan eileanach gu math ceart.

Tha ceangail annasach eile eadar an dà phlanaid.

Chaidh làrach air Mars ainmeachadh mar Rubha Siccar.

Sin làrach ann an Siorrachd Bhearaig, a tha aithnichte mar làraich chreagan air leth inntinneach, a bhrosnaidh am fear-saidheans Seumas Hutton an rannsachadh aigesan a dhèanamh anns an 18mh linn.

Ach thuirt an Dtr Butler: "Ged 's e beagan spòrs a th' ann na ceangaileachan eadar Mars agus Alba a chur air adhart, tha seo a' toirt cothrom dhuinn na làraichean anns an Eilean Sgitheanach agus ann am Muile a chleachdadh gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air eachdraidh Mhars."