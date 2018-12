A' chiad earrann de Shlighe an Rubha gu bhith deiseil

Image caption Tha an cladach aig Cladh na h-Aoidhe air a bhith a' crìonadh o chionn grunn bhliadhnaichean.

Tha a' chiad earrann de phròiseact gus slighe choiseachd a chur timcheall an Rubha ann an Leòdhas gu bhith deiseil ron Nollaig.

Coinnichidh a' bhuidheann a tha os cionn a' phròiseict an ath-sheachdain gus beachdachadh air an obair aca.

Tha a' bhuidheann ag amas air slighe 40km de dh'fhaid a stèidheachadh, a' tòiseachadh ann an Steòrnabhagh, 's a' dol mun Rubha, agus air ais dhan bhaile.

Cumaidh iad a' choinneamh bhliadhnail aca Dimàirt an 18mh là den Dùbhlachd aig 2:00f, ann an oifisean Urras an Rubha agus Shanndabhaig ann an Seann Sgoil a' Chnuic.

Thèid coimhead air a' chiad earrann den obair, a thòisich air a' mhìos a chaidh agus a tha gu bhith seachad. Cosgaidh am pròiseact gu lèir £1m.

'S e a' chiad earrann den obair a bhith a' dèanamh balla na mara agus an ceum coise aig Eaglais na h-Aoidhe sàbhailte.

Cuiridh e dìon air 100 meatar den chladach, agus cuiridh e dìon air balla chladh na h-Aoidhe a th' air a bhith ann an cunnart mhòr ri linn crìonadh a' chladaich, ged a chaidh an eaglais fhèin a dhèanamh sàbhailte ann an 2015.

Tha dùil gum mair am pròiseact airson an ceum a stèidheachadh timcheall an Rubha deich bliadhna, agus e air a roinn ann an còig earrainnean.