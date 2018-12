Dàil air co-dhùnadh nan leabharlann

Chuir Comhairle nan Eilean Siar dàil air co-dhùnadh a thaobh atharrachadh a thoirt air seirbheis nam bhanaichean leabharlainn.

Bha molaidhean air a dhol air beulaibh na Comhairle is an t-ùghdarras an dòchas £177,000 a shàbhaladh le crathadh a thoirt air an t-seirbheis.

Am measg nam molaidhean, bha oifigich ag ràdh nach biodh na bhanaichean ann tuilleadh agus gum biodh leabharlannan beaga ann air an ruith leis a' choimhearsnachd.

Bhiodh feadhainn a' ruith nan leabharlann gu saor-thoileach, a dh'fhaodadh a bhith stèidhichte ann an goireasan mar bhun-sgoiltean, le taic bhon Chomhairle.

Draghan

Tha cuid air draghan a nochdadh ge-tà, gum biodh e duilich do chuid ann an sgìrean nas iomallaiche faighinn dha na leabharlainn ùra.

Tha a' Chomhairle a-nise air co-dhùnadh a chur dheth rè-ùine.

Tha dùil gun cuir fear de chomhairlichean an SNP, Iain Mitchell, gluasad air adhart aig coinneimh den Chomhairle oidhche Chiadain gum bu chòir na bhanaichean a ghlèidheadh, ach nach eil ceannardan na Comhairle airson co-dhùnadh a dhèanamh gus an dèan iad an tuilleadh cho-chomhairle.