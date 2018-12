Am Prionnsa Teàrlach aig seirbheis cuimhneachaidh an Iolaire

Thèid seirbheis cuimhneachaidh nàiseanta a chumail Là na Bliadhn' Ùire a' comharrachadh 100 bliadhna bho chaidh an Iolaire fodha ann an 1919.

Bhàsaich còrr air 200 duine nuair a chaidh an iacht - an HMY Iolaire - fodha agus i air a dhol air na creagan dìreach air taobh a-muigh Steòrnabhaigh.

Bha na fir a' tilleadh dhachaigh às deidh a' Chiad Chogaidh, agus bha a chuid mhòr aca à Leòdhas agus na Hearadh.

Bidh am Prionnsa Teàrlach agus Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon aig an t-seirbheis.

'S iad WW100 Scotland agus Comhairle nan Eilean Siar a tha a' cuir air dòigh na seirbheis aig carragh cuimhne an Iolaire ann an Tolm, faisg air far an deach an iacht air na creagan.

'S e am Fìor Urramach an Dtr Aonghas Moireasdan a bhios an ceann na seirbheis.

MV Loch Seaforth

Fhad's tha an t-seirbheis a' dol air adhart, thèid seirbheis eile a chumail air bòrd a' bhàt' aiseig an MV Loch Seaforth aig Caledonian Mac a' Bhruthainn.

Bidh am bàta suidhichte faisg air far na deach an Iolaire air na creagan aig Biastan Thuilm.

Tha dùil ri còrr air 500 duine air bòrd, le sgoilearan bho air feadh nan Eilean Siar nam measg.

Thèid 201 càrnaidean dearga a chaith dhan mhuir nuair a chrìochnaicheas an t-seirbheis.

Air an 31mh den Dubhlachd, thèid seirbheis cuimhneachaidh a chumail aig an stèisean rèile anns a' Chaol, far an tàinig na seòladairean far an trèana mus deach iad air bòrd an HMY Iolaire.

Tha mòran thachartasan air a bhith a' gabhail àite bho chionn ghoirid, a' comharrachadh gu bheil 100 bliadhna bho aon dha na tubaistean mara as miosa riamh ann an uisgeachan Bhreatainn.