Tha cuid san Eilean Sgitheanach a' cumail a-mach gu bheil gainnead loidhnichean geala air rathaidean an eilein a' fàgail dhraibhearan ann an cunnart, gu h-àraid sa gheamhradh.

Tha na loidhnichean air chaitheamh air cuid de rathaidean, a' ciallachadh nach eil loidhnichean ann am meadhan an rathaid neo far a bheil rathaidean a' tighinn le chèile, a leithid rathaid Dhùn Bheagain is rathad Ùige.

Thuirt am fear-gnothachais Dòmhnall MacCoinnich gu bheil e gu math eòlach air an rathad sin agus thuirt e gu bheil e gu math cunnartach.

"Tha an còmhnaidh làrach (chuibhlichean) far an robh càr a' dol dìreach thairis air rathad Uìge Phort Rìgh agus a' dèanamh air Dùn Bheagain.

"'S dòcha nach eil rabhadh gu leòr air an rathad a tha sin gu bheil crois-rathaid ann", thuirt e.

Fulaing

Tha Shirley Spear, a tha a' ruith taigh-bìdh The Three Chimneys, ag ràdh gur e cùis mhòr a tha seo a thaobh sàbhailteachd air na rathaidean dhan a h-uile duine a tha a' fuireach agus ag obair anns an Eilean Sgitheanach.

"Gu sònraichte nuair a thig thu far an A87, rathad mòr an eilein, agus tha am prìomh rathad air taobh siar an eilein mar eisimpleir agus na rathaidean singilte air fad, tha iad air a bhith a' fulaing ri linn cion airgid anns na bliadhnaichean mu dheireadh.

"Ged a tha a' chomhairle air a bhith ag obair gu cruaidh gus nas urrainn dhaibh de thuill anns an rathad a chàradh, aig amannan cha tèid na loidhnichean geala a chur air ais nuair a tha na rathaidean air an càradh", thuirt i.

Gainnead airgid

Tha e coltach gum feum a' chomhairle carbad a pheantas nan loidhnichean fhaighinn air iasad à Bruach Chluaidh.

Ach tha fear de chomhairlichean Sgitheanach, Iain Fionnlastan, ag ràdh gu bheil iad a' feuchainn ri fear fhaighinn a thèid a chumail san sgìre.

"Uill tha an sgìre a' coimhead air dòighean airson làraidhean a chumail gu h-ionadail a tha nas luaithe.

"Tha mise a' toirt taic dhan seo agus faodaidh seo a bhith nas saoradh aig deireadh an là.

"Tha mòran rathaidean air feadh na Gàidhealtachd ann an suidheachadh coltach ris a seo, agus chan eil e furasta a' bhith a' faighinn luchd-obrach chun an eilein airson an obair seo a ghabhail."

Thuirt Mgr Fionnlastan cuideachd gu bheil gainnead airgid cuideachd a' toirt buaidh air a' chùis.