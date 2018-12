Co-chomhairle na cìse turasachd

Image copyright Getty Images Image caption Thuirt aon stiùiriche taigh-òsta ann an Inbhir Nis, gu bheil luchd-turais mar-thà a' pàigheadh VAT is gum biodh e gòrach feuchainn ri barrachd fhaighinn bhuapa.

Thèid iarraidh air comhairlichean na Gàidhealtachd Diardaoin taic a chur ri co-chomhairle mu chìs turasachd.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd am measg ùghdarrasan a tha ag ràdh gum faodadh cìs den leithid feum mòr a dhèanamh.

A rèir na h-aithisg a tha a' dol air beulaibh chomhairlichean Diardaoin, thathas a' tomhas gun tàinig 6.5 millean luchd-turais dhan sgìre an-uiridh, a' cumail taic ri 25,000 dreuchd agus a' cur £1.2bn ri eaconomaidh na sgìre.

Ach tha dragh ann nach eil bun-structar na Gàidhealtachd comasach air dèiligeadh ris na h-àireamhan a th' ann.

Tha oifigich na comhairle ag ràdh gum faodadh cìs air luchd-turais eadar £5m is £10m a thogail gach bliadhna airson goireasan a leasachadh.

Thathas ag iarraidh air comhairlichean Diardaoin taic a chur ri co-chomhairle phoblach mun chùis.

"Gòrach"

Thathas ag iarraidh orra cuideachd a bhith mothachail air na dh'fheumadh iad beachdachadh a thaobh mar a rachadh cìs a chur an sàs.

Aig an aon àm, chuir neach-gnìomhachais eile ann am baile Inbhir Nis an aghaidh a' mholaidh.

Thuirt Àrd-Stiùiriche Taigh-Òsta Kingsmills, Tony Storey, gu bheil luchd-turais mar-thà a' pàigheadh VAT is gum biodh e gòrach feuchainn ri barrachd fhaighinn bhuapa.

Thuirt e gun cuireadh e taic ri co-chomhairle gus am bi cothrom aig daoine am beachdan a chur air adhart.

Tha Comhairle Dhùn Èideann mar-thà air co-chomhairle a thòiseachadh.

Dh'innis am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, gum bi co-chomhairle ann gu nàiseanta cuideachd.

Dh'fheumadh Riaghaltas na h-Alba cead a thoirt do dh'ùghdarrasan cìs turasachd a chur an sàs.